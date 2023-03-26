2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İspanya, sahasında Norveç'i ağırladı.
La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçı İspanya 3-0 kazanarak elemelere galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle öne geçen İspanya ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda rakibine kalesini kapatan İspanya, 84 ve 85. dakikalarda arka arkaya Joselu'nun attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.
İspanya gruptaki ikinci maçını ise İskoçya deplasmanında oynarken Norveç ise Gürcistan deplasmanına çıkacak.
La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçı İspanya 3-0 kazanarak elemelere galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle öne geçen İspanya ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda rakibine kalesini kapatan İspanya, 84 ve 85. dakikalarda arka arkaya Joselu'nun attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.
İspanya gruptaki ikinci maçını ise İskoçya deplasmanında oynarken Norveç ise Gürcistan deplasmanına çıkacak.
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