İspanya Grand Prix'sinde pole Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu, McLaren takımından Lando Norris elde etti.
Sıralama turlarında 1 dakika 11.383 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Norris, Barcelona'da yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.
Norris bu sonuçla, kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu elde etti.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 0.02 saniye farkla ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 0.318 saniye geride üçüncü oldu.
Sıralama turlarında 1 dakika 11.383 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Norris, Barcelona'da yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.
Norris bu sonuçla, kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu elde etti.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 0.02 saniye farkla ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 0.318 saniye geride üçüncü oldu.
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