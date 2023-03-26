İspanya'da korkutan olay: Sahada kalbi durdu

İspanya'da oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçında Cordoba forması giyen Sırp futbolcu Dragisa Gudelj, sahada kalp krizi geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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İspanya'da korkutan olay: Sahada kalbi durdu
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26 Mart 2023 17:00
İspanya 3. Lig'de oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçı korku dolu anlara sahne oldu.

Cordoba'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Dragisa Gudelj, karşılaşmanın 11. dakikasında sahada baygınlık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gudelj, kalp masajının ardından yeniden kendine geldi.



DEVAM ETMEK İSTEDİ

Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj'in küçük kardeşi olan Dragisa'nın yaşadığı rahatsızlığın ardından maç iptal edilirken, kendine gelmesinin ardından ambulansla sahadan çıkarılmak istenen Gudelj'in yeniden oyuna dönmek istemesi dikkat çekti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Gudelj'in durumu hakkında açıklamada bulunan Cordoba CEOs'su Javier Gonzalez Calco, "Dragisa'nın bilinci açık ancak durumu yakından takip ediliyor. Bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



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