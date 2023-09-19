İsmet Taşdemir: "Pozisyon vermeden kazandık"

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Pozisyon vermeden kazandık'
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19 Eylül 2023 00:28
Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildiklerini belirterek, zor deplasmandan çok güzel galibiyet alan oyuncularını kutladı.

Oynadıkları oyunu her geçen gün birazcık daha geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz çok zor, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine play-off yarışının içinde olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Bence bugün saha dışında her şey iyiydi. Hakemler iyiydi, biz iyiydik. Sakaryaspor elinden geleni yaptı ama yetmedi. Dolayısıyla kazandığımız için bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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