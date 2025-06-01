İsmail Yüksek'e Shaktar kancası!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek için bir transfer haberi gündeme geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgileniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 asist yaptı.



