14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-0DA
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

İsmail Yüksek: "Bu takım bunu hak ediyor"

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Türkiye-Bulgaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2025 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek: 'Bu takım bunu hak ediyor'
A Milli Takım futbolcularından İsmail Yüksek, Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde:

"PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki performansı ile ilgili konuşan Yüksek, "Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam yarın şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum." dedi.

"DÜNYA KUPASI HAYALİYLE YATIP KALKIYORUZ"


Takımın tüm odağının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu ifade eden orta saha,"Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Yarın inşallah kazanıp play off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa yarın galibiyette benim de bir katkım olur." diyerek sözlerine devam etti.

"DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Memleketinde sahaya çıkacağını söyleyen İsmail Yüksek, "Bursa/İznik doğumlu biri olarak burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Kulübün, hocalarımın ve taraftarların verdiği destek çok önemli." diyerek taraftardan destek istedi.

"BU JENERASYON HAK EDİYOR"

Jenerasyonun gücüne değinen genç futbolcu, "Bu jenerasyon sonuna kadar Dünya Kupası'nı hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.



 
 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
