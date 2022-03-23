İsmail Kartal: 'Önce Kayseri, sonra Galatasaray'

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp büyük çıkışa imza atmıştı.



Gününün tamamını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiren Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası, milli takım maçları nedeniyle verilen arayı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.



Futbolcularına dinlenmeleri için 3 gün izin veren İsmail Kartal, kurmaylarıyla birlikte 2 Nisan'da oynanacak Kayseri maçının taktiksel hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.



ÖNCE KAYSERİ, SONRA GALATASARAY



Tecrübeli çalıştırıcı, bundan sonra her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, "Takım çok iyi bir çıkış yakaladı. Biliyorum herkesin de aklında 10 Nisan'da Kadıköy'de oynayacağımız Galatasaray derbisi var. Ancak öncesinde 2 Nisan'da Kayserispor'a konuk olacağız. Galatasaray karşısına daha moralli çıkmak için Kayseri engelini geçmemiz gerekiyor. İlk idmanda Kayseri maçının provasına başlayacağız." dedi.



Kartal, ligi en iyi yerde bitirip, Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceklerinin de sözünü verdi.





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