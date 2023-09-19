İsmail Kartal'ın puan ortalaması parmak ısırttı

Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, performansıyla dikkat çekiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlerle birlikte sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Kartal'a taraftarlardan da tam destek geldi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maçını da kazanırken Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Toplamda 10 maçta kayıp yaşamadı.
Kanarya, 10 maçta rakip filelere 29 gol attı. Kartal yönetiminde çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'ini kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerde toplam 43 gol attı. Ayrıca İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki son iki sezonunda 22 maçta 20 galibiyet aldı. 2 beraberlik yaşadı.
YÖNETİMDEN TAM DESTEK
Kartal yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte takımı 60 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. 2.72 puan ortalaması tutturdu. Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2009-2010'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.
Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya'da yönetim İsmail Kartal'a büyük destek veriyor. Sarı-Lacivertli futbolcular da Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performanslarını daha da artırdı.
Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlerle birlikte sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Kartal'a taraftarlardan da tam destek geldi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maçını da kazanırken Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Toplamda 10 maçta kayıp yaşamadı.
Kanarya, 10 maçta rakip filelere 29 gol attı. Kartal yönetiminde çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'ini kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerde toplam 43 gol attı. Ayrıca İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki son iki sezonunda 22 maçta 20 galibiyet aldı. 2 beraberlik yaşadı.
YÖNETİMDEN TAM DESTEK
Kartal yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte takımı 60 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. 2.72 puan ortalaması tutturdu. Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2009-2010'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.
Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya'da yönetim İsmail Kartal'a büyük destek veriyor. Sarı-Lacivertli futbolcular da Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performanslarını daha da artırdı.