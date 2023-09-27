İsmail Kartal'ın gözü, Christoph Daum'un rekorunda

Lige 5'te 5 ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, gözünü Christoph Daum'un 8'de 8'lik rekoruna dikti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın gözü, Christoph Daum'un rekorunda
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27 Eylül 2023 09:37
Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaparak 12 resmi maçını da kazanmayı başardı. 14 sezon sonra Süper Lig'de ilk 5 maçını kazanan Sarı Kanarya, tarihinde bunu 3. kez başardı. Fenerbahçe bu başarıyı 1964-1965 ve 2009-2010 sezonlarında yakalamıştı.

HEDEF DAUM'UN REKORU

Lige muhteşem bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni hedefi 2009-2010 sezonun başında Christoph Daum'un üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini tekrarlamak. Fenerbahçe 3 maçı daha kazanırsa rekoru egale edecek.

Fenerbahçe, 28 Eylül Perşembe günü 3. hafta erteleme maçında evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.


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