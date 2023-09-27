İsmail Kartal'ın gözü, Christoph Daum'un rekorunda

Fenerbahçe sezona müthiş bir başlangıç yaparak 12 resmi maçını da kazanmayı başardı. 14 sezon sonra Süper Lig'de ilk 5 maçını kazanan Sarı Kanarya, tarihinde bunu 3. kez başardı. Fenerbahçe bu başarıyı 1964-1965 ve 2009-2010 sezonlarında yakalamıştı.
HEDEF DAUM'UN REKORU
Lige muhteşem bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni hedefi 2009-2010 sezonun başında Christoph Daum'un üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini tekrarlamak. Fenerbahçe 3 maçı daha kazanırsa rekoru egale edecek.
Fenerbahçe, 28 Eylül Perşembe günü 3. hafta erteleme maçında evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
HEDEF DAUM'UN REKORU
Lige muhteşem bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek istiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni hedefi 2009-2010 sezonun başında Christoph Daum'un üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini tekrarlamak. Fenerbahçe 3 maçı daha kazanırsa rekoru egale edecek.
Fenerbahçe, 28 Eylül Perşembe günü 3. hafta erteleme maçında evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.