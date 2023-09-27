İsmail Kartal'dan Ryan Kent kararı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent, bulduğu kısıtlı süreye rağmen taraftarların gönlüne girmeyi başardı.
Taraftarlar, oynadığı dakikalarda rakip savunmayı zorlayan çalımları ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İngiliz oyuncunun daha fazla oynamasını istiyor.
İSMAİL KARTAL ŞANS VERECEK
Teknik direktör İsmail Kartal, önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'e daha fazla şans vermeyi planlıyor.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Taraftarlar, oynadığı dakikalarda rakip savunmayı zorlayan çalımları ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İngiliz oyuncunun daha fazla oynamasını istiyor.
İSMAİL KARTAL ŞANS VERECEK
Teknik direktör İsmail Kartal, önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'e daha fazla şans vermeyi planlıyor.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.