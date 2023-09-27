İsmail Kartal'dan Ryan Kent kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların Ryan Kent isteğine karşılık vermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Ryan Kent kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 11:59
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent, bulduğu kısıtlı süreye rağmen taraftarların gönlüne girmeyi başardı.

Taraftarlar, oynadığı dakikalarda rakip savunmayı zorlayan çalımları ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken İngiliz oyuncunun daha fazla oynamasını istiyor.



İSMAİL KARTAL ŞANS VERECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'e daha fazla şans vermeyi planlıyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery