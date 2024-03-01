İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı!

Teknik Direktörü, Hatayspor maçınınSezona flaş transferler yaparak 3 kulvarda şampiyonluk hedefleyerek başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler çeyrek finalde konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 3-0 boyun eğerek turnuvaya veda etti.Bu gelişme sonrası tüm oklar teknik direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve oyuncu tercihleri konusunda eleştirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle sahaya sürdüğü 11 büyük eleştiri alırken, yapılan değişikliklerde de Kartal hatalı bulunmuştu.62 yaşındaki teknik adam yaptığı yanlışların farkına vardı ve yarın oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında ideal 11'ine dönecek.Kartal'ın özellikle kupa maçında dökülen'yi kızağa çekeceği ve sakatlığını atlatan'ya bu maçta şans vereceği belirtildi. Becao'nun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara başlayande yarın formasına kavuşacak.İsmail Kartal, Fred'i ise devre arasında alınan ancak beklentilerin altında kalan'in yerine sahaya sürecek. İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'in durumuna göre de beklerini belirleyecek.