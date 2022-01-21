İsmail Kartal başardı, Samandıra kenetlendi!

Teknik direktör İsmail Kartal, göreve başladığından beri bir haftadır Samandıra'da gecesini gündüzüne kattı.



Kartal, oyuncularını mental açıdan güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncuları ile sürekli görüşmeler yapıyor, onları dinliyor, toplu ve bire bir toplantılarla özgüven problemini çözmeye çalışıyor.



İsmail Kartal, maç kazandıkça bireysel ve takım performansının yükseleceğini dile getiriyor. Taraftarın tek beklentisinin formanın hakkını verilmesi olduğunu takımına söyleyen Kartal, son maçta taraftarlarının da takıma sahip çıkarak yeni bir başlangıç yaptığını oyuncularına aktardı.



Oyuncuların da oluşan birlik ve beraberlik havası ile ligin kalan bölümü için hocalarına söz verdikleri öğrenildi.



Gözler Sivas'ta



Ligin 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe ara vermeden hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım dünkü idmana ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Altay önünde forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı.



Öte yandan Sivas'taki hava durumu da yakından izleniyor.



Cumartesi saat 16.00'da oynanacak mücadelede hava durumunun eksi 3 ila eksi 6 derece olacağı bildirildi. Aynı zamanda kar yağışının da beklendiği kaydedildi. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın eksi 12 dereceye kadar ineceği vurgulandı.



