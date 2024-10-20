Ismail Jakobs: "Yakında döneceğim"

Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Ismail Jakobs: 'Yakında döneceğim'
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20 Ekim 2024 17:40
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Senegalli futbolcu, taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ismail Jakobs yaptığı paylaşımda, "Sevginiz için teşekkürler, Yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun bu paylaşımı sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.


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