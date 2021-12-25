İsmail Çipe'den duygu dolu açıklama; "Çocukluğumu verdim"

Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından İsmail Çipe konuştu.

Haber; Sporx.com
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İsmail Çipe'den duygu dolu açıklama; 'Çocukluğumu verdim'
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25 Aralık 2021 18:28
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada kalesini kapatan sarı kırmızılıların file bekçisi İsmail Çipe yaptığı açıklamada, "Çocukluğumu Galatasaray'a verdim. Gittik, geldik. Allah'a şükürler olsun, emeklerimizin karşılığını sahada aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarlara da teşekkür edeirm. İnşallah güzel günler gelecek." dedi.

İsmail Çipe ayrıca, "İlk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Biz Galatasaray bayrağını her zaman, her yerde sallarız. Biz böyle büyüdük." ifadelerini kullandı.

 


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