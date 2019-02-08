Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında Mauricio Isla'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu, müsabakanın 37. dakikasında sarı kart gördü.
Gördüğü sarı kartın ardından Şilili yıldız, Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ŞENER OYNAYABİLİR
Öte yandan ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Şener Özbayraklı'nın ilk 11'de forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu.
ROBERTO SOLDADO DA YOK
Fenerbahçe'de doğrudan kırmızı kart gören Roberto Soldado da Konyaspor maçında takımın yanında olamayacakken, 22. haftadaki Beşiktaş maçında da sahada olması beklenmiyor.
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Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu, müsabakanın 37. dakikasında sarı kart gördü.
Gördüğü sarı kartın ardından Şilili yıldız, Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ŞENER OYNAYABİLİR
Öte yandan ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Şener Özbayraklı'nın ilk 11'de forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu.
ROBERTO SOLDADO DA YOK
Fenerbahçe'de doğrudan kırmızı kart gören Roberto Soldado da Konyaspor maçında takımın yanında olamayacakken, 22. haftadaki Beşiktaş maçında da sahada olması beklenmiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın