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Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında Isla'dan kötü haber geldi.

Kaynak: Sporx.com
Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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08 Şubat 2019 21:16
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasında Mauricio Isla'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu, müsabakanın 37. dakikasında sarı kart gördü.

Gördüğü sarı kartın ardından Şilili yıldız, Fenerbahçe'nin gelecek hafta deplasmanda oynacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ŞENER OYNAYABİLİR

Öte yandan ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Şener Özbayraklı'nın ilk 11'de forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu.

ROBERTO SOLDADO DA YOK

Fenerbahçe'de doğrudan kırmızı kart gören Roberto Soldado da Konyaspor maçında takımın yanında olamayacakken, 22. haftadaki Beşiktaş maçında da sahada olması beklenmiyor.

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