Işıtan Gün, Florya'ya giremiyor!

Artık puan farkı sadece 3!

Fayda etmeyen değişiklikler!

CAMiA iÇiNDEKi ÇEKiŞME BÜYÜYOR

Galatasaray , tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, Trabzonspor mağlubiyeti ile küme düşme hattına iyice yaklaştı. 15.'liğe gerileyen sarı kırmızılı takımın, 17. sıradaki Antalyaspor ile puan farkı 3'e düştü. Fatih Terim ile yollarını ayırıp Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'a, İspanyol teknik adam da ilaç olamadı. Üst üste 4 maçını kaybeden, 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan, öne geçtiği maçlarda 21 puan bırakan Cimbom'da tek sorun tabii ki küme düşme korkusu değil. Yönetim içindeki iletişimsizlik, bir türlü çözülemeyen sorunlar ve krizler Galatasaray'da zirve yaptı. İşte bakın, Trabzonspor karşılaşması öncesi ve sonrasında Galatasaray'da hangi olaylar ön plana çıktı...Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazanması, Antalyaspor'un haftayı 1 puan ile kapatması sonrasında Galatasaray düşme hattına iyice yaklaştı. Sarı kırmızılı takım 23. haftayı 15. sırada kapatırken, küme düşme potası ile arasındaki fark eriyerek 3 puana kadar düştü. Lige verilen aranın ardından Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu karşılaşma sonrasında ise direkt olarak ateş hattındaki rakipleriyle karşılaşacak. Alanya maçının ardından Galatasaray, NEF Stadı'nda Kayserispor'u konuk ettikten sonra, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayan Göztepe ile deplasmanda oynayacak.G.Saray'da 3. karşılaşmayı geride bırakan Torrent, 270 dakikalık performansı ile sınıfta kaldı. 3'te 0 çeken İspanyol teknik adamın Hatay, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında yaptığı hamleler, değişiklikler hep ters tepti. Hatay'da 2-1 öndeyken Halil'i çıkarıp Aytaç'ı oyuna alan ve 3'lü defansa dönen Torrent, Trabzonspor maçında da skor üstünlüğü elindeyken yine Halil'i çıkardı ve Galatasaray bir kez daha sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Torrent ile 3 maçta da rakipleri karşısında öne geçmeyi başaran Galatasaray, avantajını koruyamayıp 9 puan kaybetti. Sezon genelinde ise öne geçtiği karşılaşmalarda toplam 21 puan yitirdi.Taraftar tepkili, seçim isteyenlerin de sayısı artıyor.Galatasaray'ın saha içinde üst üste aldığı kötü sonuçlar, Fatih Terim'in görevinden alınma şekli ve yönetimde yaşanan sorunlar camiadaki huzursuzluğu doruğa çıkardı. Sarı kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor yenilgisi sonrasında da yönetimi istifaya davet etti. Camia içinde de başkan Burak Elmas'ın, erken seçim kararı alması gerektiğini artık yüksek sesle dile getiren birçok isim ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray'daki bölünme ve iç çekişmeler giderek artarken; yönetimin, takımı güçlendirmek, doğru hamleleri yapmak adına ara transfer dönemi boyunca gereken takviyeleri yapmaya konsantre olduğu belirtildi.