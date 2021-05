Galatasaray'ın başkan adayı Işın Çelebi, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. İktisat profesörü olan ve finansal konulardaki uzmanlığıyla Galatasaray'ın ilerdeki yıllardaki mali yapısını oluşturabileceğinin altını çizen Galatasaray'ın başkan adayı Işın Çelebi ana felsefelerinin 'barış' olacağını belirtti.



HERKESE SAYGIM SEVGİM VAR



"Yıllardır Galatasaray'ın hizmetindeyim. Bu kulüp için mesai harcayan, emeği geçen herkese saygım, sevgim var" diyen Çelebi, "Mustafa Cengiz'e de var. Onunla adaylığım sürecinde herhangi bir görüşmem olmadı. Seçilmem halinde ilk işimiz iç barışı sağlayıp tekrar huzur getirmek olacak. Bu sebeple de eski başkanlarla, yönetimlerle ilgili bir söylemim olmayacak" ifadelerini kullandı.



KURUMSALLAŞMA ŞART



1987'den beri Galatasaray için mesai harcadığını hatırlatan Çelebi "Özhan Canaydın Başkan'ın cenazesi Bursa'da defnedilirken şirket birleşmesi için görüşüyorduk. Bu sayede 100 milyon dolar kâr getirmiştik. Stadın bu hâle gelmesinde Özhan Başkan'ımla çok mesai harcadık. Riva'yı tarla hâlindeyken imarını aldık. Bunun gibi birçok projenin içinde yer aldım" hatırlatmasında bulundu. Camia içindeki kavgaların bu sezonki şampiyonluğa mani olduğunu söyleyen Çelebi "Biz barışı getireceğiz. Kurumsallaşmaya gitmeliyiz. Her gün paranın konuşulduğu bir ortamda huzur olmaz" sözlerini kullandı.



FATİH HOCA İLE DEVAM



Işın Çelebi, diğer başkan adayları gibi Fatih Terim'le yola devam etmek istediklerini söyledi. "Seçilirsek Fatih Terim ile konuşacağız, devam etmek istediğimizi söyleyeceğiz" diyen Çelebi, "Beşiktaş maçı sonrası hocamızla kısa bir konuşmamız oldu. Karşılıklı iyi niyetli bir görüşme oldu. Hoca'mızla ilgili fikrimi daha net belli etmek için söylüyorum; üçüncü oğlumun da adı Fatih" vurgusunda bulundu.



PARAYLA GÜNÜ KURTARMAK



Mali disiplinin şart olduğunu söyleyen Işın Çelebi "Sadece para bulmak günü kurtarır. Bunu da bizden başka kimse yapmaz. Bu konuda çok iddialıyız. Ana projelerimiz de hazır. A Takım, Kemerburgaz'a modern bir tesise gidecek. Altı antrenman sahası olacak. Altyapı ise Büyükçekmece'deki arazimize kuracağımız beş sahalı tesise taşınacak. Burada 100 odalı kampüs de yer alacak. Avrupa'daki büyük kulüplerin gelirlerinin yüzde 10-15'i altyapıya harcanıyor. Bizde şu an yüzde 1 seviyesinde. Bu tabloyu hızla değiştirmeliyiz" dedi.



HEDEFLER BÜYÜK

Eğer seçilirsem



"Yeniden Avrupa'da ilk sekize giren, baskette, voleybolda profesyonel yönetilen, gelir gider dengesi kurulmuş, bütçe disiplini sağlanmış, marka değeri ve dijitalleşmenin imkânlarını kullanan, en önemlisi de kurumsallaşmış bir Galatasaray olacak."



Çelebi'nin listesi

Can Çobanoğlu

İpek Gökdel

Tayfun İşeri

Ülkü Özcan

Münif Koz

Vildan Yirmibeşoğlu

Uğur Arıner

Taylan Aksoy

Ahmet Kayhan

Canan Dilara Kızılyalın



YEDEKLER

Akif Aygün

Mesut Geniş

Mustafa Şimşek

Görkem Boroğlu