Isaiah Hartenstein, en az 5-6 hafta yok!

Oklahoma City Thunder pivotu Isaiah Hartenstein'ın sol elinde küçük bir kırık olduğu ve beş ila altı hafta içinde yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Isaiah Hartenstein, en az 5-6 hafta yok!
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18 Ekim 2024 12:32
Oklahoma City Thunder pivotu Isaiah Hartenstein'ın sol elinde küçük bir kırık olduğu ve beş ila altı hafta içinde yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Solak olan Hartenstein, Thunder tarafından serbest oyuncu döneminde kadroya katılmış ve ekibe ek derinlik sağlamak adına kendisine üç yıllığı 87 milyon dolarlık bir sözleşme verilmişti.

Hartenstein'ın başlangıç kadrosunda veya benchte yer alacağı durumu belirsiz olsa da, ekipte büyük bir rol oynaması planlanıyordu.

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