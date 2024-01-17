İrfan Can Eğribayat: 'Puan farkını açmak istiyoruz'

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, Adanaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Öncelikle benim için çok duygusal bir maçtı. 13 sene formasını giydiğim Adanaspor'a karşı oynadım hem de kızım ilk maçıma geldi. Doğduğundan beri bana uğurlu geldi. 1 Haziran doğumlu, 11 Haziran'da kupa kazandık. 1 yaşına gelmeden 1 kupası var. Umarım böyle kupa kazanmaya devam eder." dedi.
İrfan Can, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da taraftarlarımıza güzel bir görsel şölen sunduk Hafta sonu önemli bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor. İnşallah seriyi devam ettiririz ve puan farkını açıp sezon sonunda mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Geçen sene de böyleydi ilk maçlarda. Güzel bir aile ortamımız var. İsmail Hoca herkese aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bence bir diğer avantaj da her mevkide oynayabilecek 2-3 kaliteli oyuncu var. O yüzden her maçı kazanmaya çıkıyoruz, çok şükür kazanıyoruz." şeklinde konuştu.
İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Öncelikle benim için çok duygusal bir maçtı. 13 sene formasını giydiğim Adanaspor'a karşı oynadım hem de kızım ilk maçıma geldi. Doğduğundan beri bana uğurlu geldi. 1 Haziran doğumlu, 11 Haziran'da kupa kazandık. 1 yaşına gelmeden 1 kupası var. Umarım böyle kupa kazanmaya devam eder." dedi.
İrfan Can, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da taraftarlarımıza güzel bir görsel şölen sunduk Hafta sonu önemli bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor. İnşallah seriyi devam ettiririz ve puan farkını açıp sezon sonunda mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Geçen sene de böyleydi ilk maçlarda. Güzel bir aile ortamımız var. İsmail Hoca herkese aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bence bir diğer avantaj da her mevkide oynayabilecek 2-3 kaliteli oyuncu var. O yüzden her maçı kazanmaya çıkıyoruz, çok şükür kazanıyoruz." şeklinde konuştu.