İrfan Can Eğribayat, kalede güven verdi!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlığında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla dikkat çekti.
Lyon maçında ilk 11'de başlayan İrfan Can, kurtarışlarıyla dikkat çekti ve kalesinde güven verdi.
26 yaşındaki file bekçisinin Lyon maçının ardından Göztepe maçında da kalede olması bekleniyor.
Lyon maçında ilk 11'de başlayan İrfan Can, kurtarışlarıyla dikkat çekti ve kalesinde güven verdi.
26 yaşındaki file bekçisinin Lyon maçının ardından Göztepe maçında da kalede olması bekleniyor.