İrfan Can Eğribayat, kalede güven verdi!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat, Lyon maçındaki performansıyla kalede güven verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat, kalede güven verdi!
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24 Ocak 2025 10:07
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlığında kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla dikkat çekti.

Lyon maçında ilk 11'de başlayan İrfan Can, kurtarışlarıyla dikkat çekti ve kalesinde güven verdi.

26 yaşındaki file bekçisinin Lyon maçının ardından Göztepe maçında da kalede olması bekleniyor.

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