İrfan Buz'dan Beşiktaş maçı yorumu; 'Zor görünüyor'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaOsmanlıspor'da teknik direktörüise stres faktörü çok yüksek bir maça çıktıklarını belirtti.Alanyaspor'un kendi sahasında oynadığı bu maçı kazanması halinde ligi bitireceğini dile getiren Buz, "Alanyaspor bu galibiyetle 38 puana çıkacak, rahatlayacak bir pozisyona gelecekti. Bizim açımızdan da rakibimizle oynadığımız için ikili averaja da bakılıyordu. Çünkü ilk maçımızı kazanmıştık. Öyle bir avantajımız var." dedi.Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini, kazanacak pozisyonu da yakaladıklarını aktaran Buz, şöyle konuştu:"İlk pozisyonda direkten dönen topta kardeşimiz iyi bir vuruş yapsaydı 1-0 öne geçecek, oyunun seyrini değiştirebilirdik. İlk yarı dengeli geçti. İkinci devre futbolcu kardeşlerim karakter gösterdi. Çok güzel bir golle oyuna döndük, üstünlüğü sağladık. Pozisyonlar yakaladık ve kazanabilirdik. Maalesef kazanamadık. İki puan kaybettik. Ligde iki maç ve altı puan var. Önümüzde zor ve ciddi görünen bir de Beşiktaş maçı var. Ama futbolcularımızla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Bu tarz müsabakalar kolay değil. Önümüzdeki iki maçta maksimum puanları alarak ligde kalmak istiyoruz."