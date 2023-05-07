İrfan Buz: 'Fenerbahçe'yi yenebilirdik'





"ŞİMDİ HEDEF TRABZONSPOR MAÇI"

Ligde kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan aldıklarını ifade eden İrfan Buz, aldıkları puanın ilerisi için kendisine ümit verdiğini söyledi.



İrfan Buz, basın toplantısında ise şöyle konuştu:

"Gerçekten çok önemli olan müsabakaya çıktık. Bir taraftan şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor vardı. Ancak uzun zamandır kazanamayan Giresunspor'da doğru şeyleri yaptığınız zaman, taktiksel analizler sonrası rakibinize karşı nasıl oynamanız gerektiğini oyuncularınızla paylaşınca müthiş bir mücadele örneği ortaya çıkıyor. Oyuncularımızı tebrik ederim, çok önemli 1 puan aldık. Taraftarımıza da teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadılar. Bu 1 puan bize ilerisi için umut verdi, önümüzü açtı. Takımımızı tebrik ediyorum çok çok önemli bir puan aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Yarın bunun hazırlıklarına başlayacağız."