İrfan Buz: ''Ekip olarak gidiyoruz ve çok mutluyuz"

Velez Mostar'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, Bosna Hersek futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz: ''Ekip olarak gidiyoruz ve çok mutluyuz'
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09 Eylül 2024 20:34
Velez Mostar'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, Bosna Hersek futbolunun gelişimine katkı vermek istediklerini söyledi.

Türkiye futbol liglerinde birçok ekibi çalıştıran tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada Velez Mostar'a tüm ekibiyle gittiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Velez Mostar'ın Bosna Hersek'te ilk 3'te yer alan, çok güzel mazisi olan bir kulüp olduğunu dile getiren Buz, "Mostar çok güzel bir şehir. Böyle bir teklifle mutlu olduk. Kulüp başkanıyla güzel görüşmeler oldu, göreve gelmemiz için istekliydiler. Bir bütün bir ekip olarak gidiyoruz ve çok mutluyuz." dedi.

Bosna futbolunun gelişimine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Buz, "Avrupa'dan bize proje şeklinde bir teklif gelirse gitmek isteriz diye konuşuyorduk. Türk teknik adamlara Avrupa'dan pek teklif gelmiyor. Bosna futbolunun gelişmesiyle birlikte böyle teklifler gelmesi güzel. Biz de kulübe güzel şeyler vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna ekibinin ilerleyen dönemlerde şampiyonluğu hedeflediğini anlatan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kulüp ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynamak istiyor. Durumları görüp bakacağız. Transfer yapabilirsek kulübü geliştirerek onların istediği ilk üçe girme fırsatını değerlendirmek istiyoruz. Köklü bir kulüp olduğu için eskiden beri biliyorum. Güzel ve kutu gibi bir statları, ateşli taraftarları var. O yüzden tam bize göre bir kulüp."

 

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