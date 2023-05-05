İrfan Buz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Giresunspor'un yeni teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.



Yamak ile görüşmesinde pozitif enerji aldığını belirten Buz, "Burada kolay görünmeyen bir durum var. Takımın potansiyeli ve doğrularını yaparak kesinlikle Giresunsporumuzu ligde bırakmak istiyoruz ve Allah'ın izniyle bırakacağız." dedi.



Buz, buna inandığını, futbolculara da aynı şeyleri söylediğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Biz inanacağız ancak inancı da doldurmanız gerekiyor. Nasıl dolduracaksınız? Çalışmakla, doğruları yapmakla. Taktiksel açıdan analizi yaptıktan sonra, nerede hatalarımız var, onları düzeltmemiz gerekiyor. Bir de burada şehre ve taraftarlarımıza, onların desteğine ihtiyacımız var. Belli bir puanı aldığınız zaman, 9 puan aldığınızda dört müsabakadan, oynanmayacak iki müsabakaya 6 puan olarak baktığınızda, bu hesaplar üzerine kurduğunuzda bu bize yetecektir diye düşünüyorum. Biz tamamen mücadelemizi bunun üzerine koyuyoruz."



Ligin 33. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklandıklarını ifade eden Buz, "Fenerbahçe müsabakasında alacağımız 3 puan çok çok önemli. Giresun taraftarlarına çağrıda bulunuyorum, gelsinler, bizi desteklesinler, futbolcular elinden gelen her şeyi yapacaklardır buna kesin emin olabilirler. Doğruları yaparak başarmak istiyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.





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