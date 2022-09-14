İran yeni teknik direktörünü buldu!

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, yeniden İran Milli Futbol Takımı ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İran yeni teknik direktörünü buldu!
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14 Eylül 2022 15:32
Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, yeniden İran Milli Futbol Takımı'nın başına geçti. Bir dönem İspanya'nın Real Madrid takımını da çalıştıran Queiroz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailen seni eve çağırdığında, tek yaptığın sadece ortaya çıkmak." ifadesini kullandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI

Portekizli teknik adam, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda takımın başında yer aldıktan sonra ülkeyi üçüncü kez Dünya Kupası'na götürecek.

İRAN'IN RAKİPLERİ

İran medyasında yer alan haberlerde de Queiroz'un, Katar'daki Dünya Kupası finallerinin başlamasına yaklaşık iki ay kala İran Milli Takımı'nın başına geçtiği yazıldı. İran, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, Galler ve ABD ile karşılaşacak.

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