Inter'de Handanovic'in testi pozitif!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.