Inter'de Handanovic'in testi pozitif!

Serie A takımlarından Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Inter'de Handanovic'in testi pozitif!
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17 Mart 2021 23:05
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.



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