Inter Miami, Tottenham'dan ayrılan İspanyol sol bek Sergio Reguilon için görüşmelerde önemli yol kat etti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, MLS ekibi, Reguilon'u bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanırken tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.
INTER MIAMI'Yİ SEÇİYOR
Reguilon'un farklı kulüplerden teklif almasına rağmen tercihini Inter Miami'den yana kullanacağı iddia edildi.
Inter Miami, Sergio Reguilon için devrede
Inter Miami, Tottenham'dan ayrılan Sergio Reguilon'u bedelsiz transfer etmek için görüşmelerde ilerleme kaydetti.
