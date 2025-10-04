03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Inter Miami, Sergio Reguilon için devrede

Inter Miami, Tottenham'dan ayrılan Sergio Reguilon'u bedelsiz transfer etmek için görüşmelerde ilerleme kaydetti.

Inter Miami, Tottenham'dan ayrılan İspanyol sol bek Sergio Reguilon için görüşmelerde önemli yol kat etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, MLS ekibi, Reguilon'u bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanırken tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.

INTER MIAMI'Yİ SEÇİYOR

Reguilon'un farklı kulüplerden teklif almasına rağmen tercihini Inter Miami'den yana kullanacağı iddia edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
