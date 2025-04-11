Inter, Jonathan David rekabetine dahil oldu!

Inter ve Arsenal, Barcelona'nın da ilgilendiği Jonathan David'e teklif yapmaya hazır.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter, Jonathan David rekabetine dahil oldu!
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11 Nisan 2025 16:28
Son güncelleme 11 Nisan 2025 17:24
Lille forması giyen Jonathan David için transfer rekabeti kızışıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter, Juventus, Barcelona ve Arsenal ile de görüşme halinde olan Kanadalı yıldız Jonathan David'e yıllık 5 milyon avroluk sözleşme teklifinde bulunacak.

Lille ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan David, sözleşmesini yenilemeyecek.

Inter, golcünün yakın çevresiyle görüşmelerde bulundu ve Serie A devinin 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Inter, David'e 2030'a kadar sezon başına 5 milyon avro teklif etmeye hazır. 

DAVID 9 MİLYON İSTİYOR

David'in maaş talebinin 9 milyon avro, komisyon ücretlerinin ise 10 milyon avroya yakın olduğu daha önce çıkan haberlerde belirtilmişti. Bu meblağın Kanadalı golcü ve ekibi için yeterli olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Haberde, David'in temsilcilerinin Barcelona, Arsenal ve Juventus ile de görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

INTER MAAŞA YANAŞMIYOR

Inter, özellikle kaptan Lautaro Martinez'in sezon başına 9 milyon avro ile kulüpte en yüksek kazancı elde eden oyuncu olması göz önüne alındığında, David'e daha yüksek bir maaş teklif etmeye pek yanaşmıyor.

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