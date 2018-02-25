İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Inter, mücadelenin 66. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Ranocchia 69. dakikada ağları havalandırdı ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, Benevento'yu 2-0 mağlup etti. Benevento'da Benito Viola 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla birlikte Inter puanını 51'e yükseltti. Benevento ise 10 puanla son sırada kaldı.