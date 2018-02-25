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Inter, Benevento kilidini ikinci yarı açtı!

İtalya Serie A'da 26. haftada Inter, Benevento'yu 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Inter, Benevento kilidini ikinci yarı açtı!
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25 Şubat 2018 00:40
İtalya Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Inter ile Benevento karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Inter, mücadelenin 66. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Ranocchia 69. dakikada ağları havalandırdı ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, Benevento'yu 2-0 mağlup etti. Benevento'da Benito Viola 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 51'e yükseltti. Benevento ise 10 puanla son sırada kaldı.



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