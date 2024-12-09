New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Brandon Ingram'ın sol ayak bileğinde ciddi bir burkulma olduğunu ve süresiz olarak parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Takımın Cumartesi gecesi Oklahoma City Thunder'a 119-109 yenildiği maçta sakatlanan Ingram, ESPN'e göre sakatlığı nedeniyle uzun süre kadro dışı kalacak.



Tıbbi görüntüleme, sakatlığın yüksek dereceli sol ayak bileği burkulması olduğunu doğrularken, Pelicans ekibi, Ingram'ın oyuna dönüş tarihinin tedaviye ve rehabilitasyona nasıl yanıt vereceğine göre belirleneceğini söyledi.



Maç başına ortalama 22,2 sayı atan Ingram, sahadan çıkarılıp soyunma odasına götürülmek durumunda kalmış ve Pelicans'ın arenasından yürüme botu ve koltuk değnekleriyle ayrılmıştı.



