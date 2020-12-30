İngiltere Premier Lig 'kepenkleri' kapatabilir!

Artan koronavirüs vakaları ve yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış İngiltere Premier Lig yönetimini yeni önlemler almaya itti.



Manchester City'de yaşanan koronavirüs vakalarının ardından dün akşam West Ham United maçı öncesi Sheffield'daki vaka sayıları Premier Lig yönetimimi yeni kararlar almaya itti.



Ertelenen maçlardan dolayı oldukça yoğun bir fikstür içerisine girecek olan Premier Lig yönetimi buna rağmen radikal bir karar alarak; maçlara iki haftalık bir ara vermeyi planlıyor.



Telegraph Gazetesi'nde bugün yer alan haberde; "İngiltere'de artan vakalar, futbol kulüplerine de sıçradı. Sadece futbolcular, menajerler değil kulüp personelleri de birinci derece aile yakınlarından dolayı ciddi bir tehlike altında. Premier Lig, salı günü yapılan koronavirüs testlerinde rekor sayıda pozitife (18) ulaştı. Premier Lig yönetimi de 14 günlük ligi kapatma kararı ile bir anlamda koronavirüse karşı önlem almayı planlıyor. Yönetimin aldığı bu karar, kulüp yetkilileriyle de paylaşılacak ve ortak bir karar alınabilmesi durumunda bu karar kamuoyu ile paylaşılacak" denildi.



İngiltere Premier Lig'i en olası senaryoda 16 Mayıs'ta sona erdirmek isteyen Premier Lig yönetimi, EURO 2020'yi de düşünerek sıkıştırılmış fikstüre geçecek ve Premier Lig'de Mayıs ayına kadarki bazı aylarda Box In Day geleneğinin bir opsiyon olarak hayata geçirilmesi gündemde.



