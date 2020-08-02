İngilizlerden Beşiktaş için Pukki iddiası

Yeni sezon için forvete iki transfer birden yapmayı düşünen Kara Kartal için İngilizlerden sürpriz iddia geldi.

Haber; Sabah
İngilizlerden Beşiktaş için Pukki iddiası
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02 Ağustos 2020 11:22
Forvet hattına iki takviye birden yapmayı planlayan Beşiktaş için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlı ekip, Norwich'in 30 yaşındaki Finlandiyalı forveti Teemu Pukki için Burnley ile çekişiyor. 

Premier Lig'i sonuncu bitirerek küme düşen Norwich'in yıldızı için Beşiktaş'ın yarışta önde olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 11 gol atarken 3 de asist kaydetti.



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