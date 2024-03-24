İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş istifa etti

İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kulüp yönetiminin futbolcular, teknik kadro ve personellere aylardır ödeme yapmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş istifa etti
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24 Mart 2024 18:08
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş, 26 Eylül 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kulüp yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, "Takımı küme düşme hattından 43 puana taşıdık. Play-off'un kapısına kadar geldik. Çok iyi bir futbolcu kadromuz vardı. Geçen hafta İskenderunspor'u, bu hafta da deplasmanda Uşakspor'u yendik. Yönetim, vermiş olduğu sözleri tutmadı ve ciddi sıkıntılar yaşadık. Futbolcular, teknik kadro ve personele aylardır ödeme yapılmadı. Bu şartlarda çalışmamız mümkün değildi. Görevden ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

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