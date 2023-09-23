İlkin Aydın: ''See you in Paris!''

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncularından İlkin Aydın, Japonya karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İlkin Aydın: ''See you in Paris!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 16:15
Son güncelleme 23 Eylül 2023 16:31
Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyatları'nda gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan İlkin Aydın karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli voleybolcu yaptığı paylaşımda; ''Biz Olimpiyatlara gidiyoruz! Ağlamamalıyım, ağlamamalıyım. See you in Paris!'' ifadelerini kullandı. 

Türk sporseverler, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Öte yandan A Milli Takım'da Gizem Örge de, "Paris, biz geliyoruuuzzz!" paylaşımı yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery