İlker Yağcıoğlu: 'Beşiktaş, en büyük sıkıntısını gol yollarında yaşadı'

Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İlker Yağcıoğlu TRT Spor'da Beşiktaş'ın performansını ve sezonunu değerlendirdi.



"BU KADAR GERİ KALMASI ANORMAL GELMİYOR"



İlker Yağcıoğlu açıklamasında, "Rafa, Gedson ve Mert üçlüsüne kimse dahil olamadı. Immobile sezon başında isminin karşılığını sahaya yansıtabilseydi daha farklı olabilirdi Beşiktaş. Paulista o sakatlığı yaşamasaydı belki daha farklı bir senaryo gelebilirdi, biraz daha yaklaşabilirdi ön tarafa. Yönetim tarafı dağıldı, hocalar gitti... Bu kadar geri kalması anormal gelmiyor." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK SIKINTISINI BURADAN YAŞADI"



Yağcıoğlu ayrıca, "Gedson ve Rafa'ya biraz yaklaşacak olmuş oyuncular olsaydı... Hiç yardım edilmedi, ikisi aldı gitti. Birazcık eşlik edin bu çocuklara, yok. Böyle orta sahan olduğun zaman ön bölgen ve kanat oyuncuların katkı verse belki şampiyonluk yarışındaydı. Immobile attı ama yetmez. Rashica, Muçi, Mario kaç gollük katkı yapmış bu sezon. En büyük sıkıntısını buradan yaşadı Beşiktaş takımı." değerlendirmesinde bulundu.



















