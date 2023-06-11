İlkay Gündoğan: 'Tarih yazdık'

Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan, Inter galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasının ardından konuştu.



Deneyimli futbolcu, "Çok mutluyuz. Az önce olanları kelimelere dömek çok zor" dedi.



İlkay, sözlerine, "Her iki takım için de zordu. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Tereddüt ettik. İkinci yarıda daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Muhtemelen yüzde 50-50 bir maç oldu. Golü bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz." diye devam etti.



"Tarih yazdık" diyen İlkay Gündoğan, üçleme yaptıkları ve bunun baskısı için ise, "Üzerimizde baskı vardı ama bu takım baskıyı en iyi şekilde kaldırabilecek yapıda" sözlerini sarf etti.



Ayrıca, "Bu duyguyu tarif edemeyiz. Ülkemizde bu kupayı kaldırmak büyük bir gurur. Hayatımda hep sahada en kolay şeyleri en yüksek seviyede yapmaya çalışıyorum. Çok fazla heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bu gece burada kaptan olarak kupayı kazanmak bambaşka bir gururmuş." ifadelerini kullandı.





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