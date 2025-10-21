İlkay Gündoğan'dan 500 binlik jest!

Galatasaray'ın saha içi liderlerinden İlkay Gündoğan, profesyonelliği kadar insanlığıyla da örnek olmaya devam ediyor.
34 yaşındaki yıldız, Liverpool zaferinin ardından aldığı primin 500 bin liralık kısmını Kemerburgaz personeline dağıtarak büyük bir jest yaptı.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u mağlup ettiği karşılaşma sonrası elde edilen primin bir bölümünü İlkay Gündoğan, kulüp personeline armağan etti.
Bu davranışıyla takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının takdirini kazanan milli futbolcu, bir kez daha "liderlik sadece saha içinde olmaz" mesajını verdi.
Yardımlaşmada hassas bir isim
İlkay Gündoğan daha önce de yardımlaşma konusundaki duyarlılığıyla dikkat çekmişti. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bölgeye bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderen yıldız futbolcu, İngiltere'de forma giydiği dönemde de benzer sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştı.
Takım içi liderlik rolüyle fark yaratıyor
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline gelen Gündoğan, saha içindeki organizasyon yeteneğiyle takım arkadaşlarını yönlendiriyor. Milli ara öncesinde formsuz olan Leroy Sane ile yakından ilgilenen yıldız futbolcu, arkadaşının yeniden form tutmasına da katkı sağladı.
