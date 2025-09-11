İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen turnuva başladı!

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen basketbol turnuvası başladı.Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çayırova Belediyesi Basketbol tarafından eski oyuncusu İlkan Karaman'ın anısına düzenlenen turnuvaya, Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji katılıyor.Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 98-87 mağlup etti.Turnuva, 13 Eylül'de sona erecek.Çayırova Belediyesi Eğitimspor Kulübü Başkanı Hasan Akan, AA muhabirine, İlkan Karaman'ın ölüm yıl dönümünde kendisini güzellikler içinde yad ettiklerini söyledi.İlkan Karaman'ın adını yaşatmak adına turnuva düzenlediklerini ifade eden Akan, "Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu, 2023-2024 sezonunda da bizim sporcumuzdu. Karakterli, düzgün ve çok iyi bir sporcuydu. Bize de çok katkıları oldu ve güzel maçlar çıkardı. Elim bir kaza sonucu onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çayırova Belediyesi Basketbol ailesi olarak onu hiç bir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.