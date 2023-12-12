İddia; Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İddia; Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı!
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12 Aralık 2023 02:04
Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında 1-1 biten maçın ardından başkan Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi.

Hakem Umut Meler'e yönelik saldırının ardından büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'ndeki görevine devam etmeyeceği öne sürüldü.

Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten Beyaz TV, bu kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağı vurgulandı.

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