Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranı 1.20 olarak duyuruldu.
İkinci favori olan Fenerbahçe'nin oranı 2.20 olarak açıklandı.
Beşiktaş'ın ligi zirvede bitirme ihtimaline 25.00 oran belirlendi.
Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 40.00 olarak ilan edildi.
Öte yandan Başakşehir'e 40.00, Adana Demirspor'a ise 80.00 oran verildi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranı 1.20 olarak duyuruldu.
İkinci favori olan Fenerbahçe'nin oranı 2.20 olarak açıklandı.
Beşiktaş'ın ligi zirvede bitirme ihtimaline 25.00 oran belirlendi.
Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 40.00 olarak ilan edildi.
Öte yandan Başakşehir'e 40.00, Adana Demirspor'a ise 80.00 oran verildi.
İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN
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