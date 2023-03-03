iddaa'da şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. İşte iddaa'nın yeni şampiyonluk oranları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa'da şampiyonluk oranları değişti!
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03 Mart 2023 11:21
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta öncesinde iddaa şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranı 1.20 olarak duyuruldu.

İkinci favori olan Fenerbahçe'nin oranı 2.20 olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın ligi zirvede bitirme ihtimaline 25.00 oran belirlendi.

Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 40.00 olarak ilan edildi.

Öte yandan Başakşehir'e 40.00, Adana Demirspor'a ise 80.00 oran verildi.

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