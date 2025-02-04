Icardi'den Mourinho'ya cevaplar

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.
Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.
Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.
Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.