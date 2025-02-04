Icardi'den Mourinho'ya cevaplar

Galatasaraylı Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun instagram'dan yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Mourinho'ya cevaplar
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04 Şubat 2025 12:04
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.

Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.



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