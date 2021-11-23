Ibrahimovic: "Evet bilerek yaptım ve hatalıyım ama yine yaparım"

Zlatan Ibrahimovic, İsveç formasıyla çıktığı İspanya maçında Cesar Azpilicueta'ya yapıp sonradan ceza aldığı maçla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ibrahimovic: 'Evet bilerek yaptım ve hatalıyım ama yine yaparım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 03:19
Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz Milli arada oynanan İspanya maçında Cesar Azpilicueta'ya yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu.

Guardian'a verdiği röportajda konuşan Ibrahimovic, yaptığı hareketin aptalca olduğunu kabul ettiğini ama pişman olmadığını söyleyerek, "Geçen gün Azpilicueta'ya yaptığım hareketi bilerek yaptım. Çünkü benim oyuncuma yapmaması gereken bir hareket yaptı. 'Ona yapabilirsin ama bana yaparsan sana ne olacağını göstereceğim' demek istedim. Aptalcaydı, ama %100 yine yapacağım" sözlerini kullandı.

Verdiği röportajda 40 yaşında en üst seviyede oynamanın zorluklarından da bahseden Zlatan, "Her gün uyandığımda her yerim ağrıyor ama ben hedeflerim ve adrenalinim olduğu sürece oynamaya devam ediyorum. Kendimi zirvede tutmak için yapmam gerekenleri biliyorum ve yapıyorum. Yapabildiğim kadar devam edeceğim. Bıraktıntan sonra o pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Birkaç yıl sonra 'devam edebilirdim' demek yerine 'artık yapamadım' demek daha iyiymiş gibi geliyor" açıklamasını yaptı.

Zlatan Ibrahimovic, İsveç formasıyla oynadığı son İspanya maçında Azpilicueta'ya topsuz alanda yaptığı hareket nedeniyle görüntülere bakılarak ceza almış ve İsveç'in Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında cezalı duruma düşmüştü.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.