Ibrahimovic: "Balotelli fırsatı kaçırdı, yazık"

Geçtiğimiz yaz futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ibrahimovic: 'Balotelli fırsatı kaçırdı, yazık'
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15 Ekim 2023 16:39
Zlatan Ibrahimovic, Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic: "Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı." dedi.

Balotelli'nin yeteneklerini kaybettiğini söyleyen Ibra, "Çok yazık! Mario çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur." ifadelerini kullandı.

Kariyerini Milan'da sona erdiren efsane oyuncu, Juventus, Milan, Inter, Barcelona, Manchester United gibi dev takımların formasını giydi. Kariyeri boyunca 827 maça çıkan Zlatan, 496 gol ve 205 asist yapma başarısı gösterdi.

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