İbrahim Üzülmez: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz!'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Göztepe'ye karşı kazanmak istedikleri müsabakadan berabere ayrılıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Oyunun başında öne geçmelerine rağmen geriye düştüklerini kaydeden Üzülmez, "Geçen hafta olduğu gibi bireysel hatalar maalesef saha içinde sıkıntı yaratmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Üzülmez, maçı 2-2'ye getirdikten sonra biraz panik yaptıklarını belirterek, "O dakikalarda finali iyi yapabilsek 3 puanla ayrılabilirdik." yorumunu yaptı.



İkinci yarıda gösterdikleri mücadelenin kendisi açısından sevindirici olduğunu kaydeden Üzülmez, "Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Her şey bitmiş değil." diye konuştu.



Üzülmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon başlangıç tarihini 11 Eylül olarak açıklamasının kaos oluşturabileceğini belirterek, "Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak." dedi.



Son yıllarda Avrupa'ya giden Türk oyuncu sayısının arttığını kaydeden Üzülmez, "Yabancı kontenjanına çok takılmamak lazım. Belki kriter konulabilir. İnce eleyip sık dokumak lazım." diye konuştu.



