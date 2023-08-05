Ibrahim Sehic'ten Terim ve Galatasaray itirafı!

Konyaspor'dan ayrılan ve Al-Khaleej'e imza atan Ibrahim Sehic, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Sehic, Fatih Terim döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Konyaspor'a verdiği söz nedeniyle transfer gerçekleşmediğini söyledi. Sehic'in o sözleri şu şekilde;
"FATİH TERİM BENİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ!
SORU: Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'a transferiniz konuşulmuştu. O sezon transferinizde neler yaşandı?
"Evet, Konyaspor'a gelmeden önce Galatasaray'a imza atma fırsatım olmuştu. Konyaspor için sağlık kontrolünden geçerken Galatasaray'dan telefon geldi. Muslera'nın bir sakatlığı olduğu için Galatasaray"la görüşmüştüm. Fatih Terim ve kaleci antrenörleri beni istediklerini söyledi ancak Konyaspor'a söz vermiştim ve transferim bitmek üzereydi. Transferim imzaya kalmıştı diyebilirim. O durumdayken Galatasaray'a gitmek hoş olmazdı. Böylece Konya'da kalmaya karar verdim. Ailemin yarısı Galatasaray taraftarıydı. Onlar Galatasaray'a gitmemi istiyordu. Galatasaray büyük bir kulüptü çünkü. Konyaspor'a daha önceden söz verdiğim için sözümden caymak benim yapabileceğim bir şey değildi. Daha sonra Konyaspor'la iyi bir sezon geçirmiştim. Konyaspor'la ligi 3.bitirmiştik, bundan dolayı verdiğim karardan dolayı mutsuz değilim. Demek ki kaderim böyleymiş. Konya'da yaşadığım çok fazla anı var. Orada iyi insanlar tanıdığım için çok mutluyum."
Sehic, Fatih Terim döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Konyaspor'a verdiği söz nedeniyle transfer gerçekleşmediğini söyledi. Sehic'in o sözleri şu şekilde;
"FATİH TERİM BENİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ!
SORU: Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'a transferiniz konuşulmuştu. O sezon transferinizde neler yaşandı?
"Evet, Konyaspor'a gelmeden önce Galatasaray'a imza atma fırsatım olmuştu. Konyaspor için sağlık kontrolünden geçerken Galatasaray'dan telefon geldi. Muslera'nın bir sakatlığı olduğu için Galatasaray"la görüşmüştüm. Fatih Terim ve kaleci antrenörleri beni istediklerini söyledi ancak Konyaspor'a söz vermiştim ve transferim bitmek üzereydi. Transferim imzaya kalmıştı diyebilirim. O durumdayken Galatasaray'a gitmek hoş olmazdı. Böylece Konya'da kalmaya karar verdim. Ailemin yarısı Galatasaray taraftarıydı. Onlar Galatasaray'a gitmemi istiyordu. Galatasaray büyük bir kulüptü çünkü. Konyaspor'a daha önceden söz verdiğim için sözümden caymak benim yapabileceğim bir şey değildi. Daha sonra Konyaspor'la iyi bir sezon geçirmiştim. Konyaspor'la ligi 3.bitirmiştik, bundan dolayı verdiğim karardan dolayı mutsuz değilim. Demek ki kaderim böyleymiş. Konya'da yaşadığım çok fazla anı var. Orada iyi insanlar tanıdığım için çok mutluyum."