İbrahim Hatipoğlu: 'Bu gurur tüm Galatasaraylılar'ın'

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 25. şampiyonluğun ardından konuştu.
Hatipoğlu, "Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk." dedi.
Hatipoğlu, "Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
Hatipoğlu, "Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk." dedi.
Hatipoğlu, "Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.
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