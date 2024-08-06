Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi TFF Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar ile üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşma yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, iyi bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini belirterek,"Türk futbolunun marka değerine katkı yapacak arkadaşlarımızla çalışmanızı istiyorum. FIFA Başkanı Infantino ile toplantıya gittik. Infantino bana, 'Balkanlarda ve Türki cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var.' dedi. Biz de kendisine FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. FIFA'nın merkezi Zürih'te ancak mesaisinin bir bölümünü Paris'te FIFA İrtibat Bürosu'nda geçiriyor. FIFA, İstanbul'da merkez açtığında bölge ülkeleri İstanbul'a geleceği için FIFA Başkanı da İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor olacak." diye konuştu.



Dış İlişkiler Kurulu'nun yapacağı çalışmalarla dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Infantino ile 1.5 saat süren görüşmemizin içeriğini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika ülke federasyonları ile görüşmeler yapacağız. FIFA ve UEFA yönetimlerinde dünya futboluna yön veren bir federasyon konumuna geçeceğiz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanı, bu konuda tek yetkilidir. Dış İlişkiler Kurulu ile birlikte yapacağımız uluslararası çalışmalar ile dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istiyoruz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar kendisini ispatlamış bir kişi. Kendisinin liderliğinde iyi bir çalışma süreci geçireceğinize inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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