Hull City, Manchester City'den kiraladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, stoper mutlu sona ulaştı.



İngiliz ekibi, Manchester City'den 21 yaşındaki stoper Finley Burns'ü sezon sonuna kadar kiraladı.



21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu da İngiltere 3. Lig ekibi Stevenage'de kiralık olarak geöirmişti.



Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Burns, Stevenage'de geçen sezon 43 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.





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