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Hugo Rodallega'dan penaltı tepkisi!

Trabzonspor'un Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında kazanılan penaltıyı Sosa'nın kullanmasının ardından Hugo Rodallega tepki gösterdi.

Kaynak: AA
Hugo Rodallega'dan penaltı tepkisi!
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04 Ağustos 2018 21:29
Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, kazanılan penaltıyı kendisinin kullanmamasına tepki gösterdi.

Müsabakanın 30. dakikasında Rodallega'nın da içinde olduğu pozisyona penaltı kararı verildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın penaltıyı Jose Sosa'nın kullanmasını istemesi üzerine Rodallega sinirlendi. 

Eline aldığı topu penaltı noktasına atan Rodallega, daha sonra sinirli hareketlerle orta sahaya yürüdü. Bu sırada takım arkadaşları deneyimli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

Bordo-mavili taraftarlar da Rodallega lehine tezahüratlarda bulunarak 33 yaşındaki santrfora moral verdi.

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