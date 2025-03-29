Manchester City, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Hugo Larsson'u transfer etmek için devreye girdi.



Sky'ın haberine göre Alman ekibi, bu satış için 60 milyon euro'dan aşağı gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeyecek.



PERFORMANSI



2004 doğumlu orta saha oyuncusu, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2023 yılında 9 milyon euro karşılığında Malmö'den transfer edilen oyuncunun Frankfurt ile 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.