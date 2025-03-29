Hugo Larsson için tam 60 milyon euro!

Manchester City, Frankfurt'un oyuncusu Hugo Larsson için yarışa girdi. Frankfurt, Larsson'u bırakmak için 60 milyon euro talep ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hugo Larsson için tam 60 milyon euro!
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29 Mart 2025 17:47
Manchester City, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Hugo Larsson'u transfer etmek için devreye girdi.

Sky'ın haberine göre Alman ekibi, bu satış için 60 milyon euro'dan aşağı gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeyecek. 

PERFORMANSI

2004 doğumlu orta saha oyuncusu, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2023 yılında 9 milyon euro karşılığında Malmö'den transfer edilen oyuncunun Frankfurt ile 2029 yılına sözleşmesi bulunuyor.
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